НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские гиревики примут участие в Чемпионате мира

03.11.2017 10:47

С 14 по 19 ноября в корейском Сеуле состоятся соревнования среди профессионалов, юношей и ветеранов. Бороться за победу будут спортсмены более, чем из 30-ти стран.

В основной состав сборной России вошли югорские гиревики - это сургутяне Иван Беляев и Григорий Шипилов, жительница Нягани Анастасия Щелкунова и Артем Баранов из Сургутского района. Отбор российских атлетов на Чемпионат мира среди профессионалов, юношей и ветеранов состоялся в мае этого года. Тогда в Кирове проходило Первенство России.

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