Госавтоинспекция Югры информирует об ограничении движения 4 ноября

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 03.11.2017 11:13
В связи с празднованием Дня народного единства планируется временное ограничение движения автотранспорта в четырех муниципальных образованиях округа.
Фото: zaomos.news
г. Когалым
- с 10:30 до 14:30 временное ограничение движения по улице Мира от перекрестка ул.Ст. Повха-Мира до перекрестка ул. Мира-Молодежная.
г. Мегион
- с 11:45 до 12:30 ограничение движения от администрации по ул. Нефтяников со стороны улицы Свободы в сторону ул. Заречная и по ул. Заречная до Дворца искусств.
г. Покачи
- с 12:00 до 13:00 ограничение движения по ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».
п. Талинка
- с 12:00 до 14:00 ограничение движения по ул. Нефтянников - ул. Молодежная - ул. Спортивная – ул. Пушкина;
Управление ГИБДД округа просит автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и требования сотрудников ДПС.