НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Госавтоинспекция Югры информирует об ограничении движения 4 ноября

03.11.2017 11:13

В связи с празднованием Дня народного единства планируется временное ограничение движения автотранспорта в четырех муниципальных образованиях округа.

Фото: zaomos.news

г. Когалым

- с 10:30 до 14:30 временное ограничение движения по улице Мира от перекрестка ул.Ст. Повха-Мира до перекрестка ул. Мира-Молодежная.

г. Мегион 

- с 11:45 до 12:30 ограничение движения от администрации по ул. Нефтяников со стороны улицы Свободы в сторону ул. Заречная и по ул. Заречная до Дворца искусств.

г. Покачи

- с 12:00 до 13:00 ограничение движения по ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».

п. Талинка 

- с 12:00 до 14:00 ограничение движения по ул. Нефтянников - ул. Молодежная - ул. Спортивная – ул. Пушкина;

Управление ГИБДД округа просит автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и требования сотрудников ДПС. 

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