НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Легковушка опрокинулась на автотрассе «Югра»

03.11.2017 12:10

 Мужчина за рулем легкового автомобиля на затяжном повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. 

Фото: 86.mvd.ru

Авария произошла на 159 км дороги «Югра» в ночь на 3 ноября. Водитель двигался из Ханты-Мансийска в сторону поселка Талинка. 30-летний пассажир и 29-летний водитель автомобиля получили травмы.

Как отмечает пресс-служба ГИБДД по ХМАО, в связи с изменениями температурных режимов на территории Югры и возникновении гололедицы на дорогах Госавтоинспекция округа убедительно просит водителей быть предельно внимательными.

Водителям следует выбирать безопасную скорость движения. При управлении автомобилем соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, не допускайте резких ускорений, торможений и перестроений.

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