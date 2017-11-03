НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Декорировать клумбы покрышками сургутяне не смогут

03.11.2017 12:36

Сейчас активно готовятся изменения в Правила благоустройства города. Пока документ находится на доработке. 

Фото: admsurgut.ru

Например, в новых правилах предлагается запретить использование покрышек для создания и декорирования клумб. Также один из пунктов предусматривает использование черных, серых и естественных цветов при покраске заборов. Об этом сообщил глава Вадим Шувалов. Он предложил сургутянам ознакомиться с документом и при желании – внести правки.

Сам проект Правил благоустройства находится здесь: https://goo.gl/EgPx28. Предложения по доработке Правил вы можете направлять через депутатов своего округа.

Узнать, в каком вы избирательном округе и кто ваш депутат можно на сайте Думы Сургута: https://goo.gl/rYUUyk. Там же можно через специальную форму связаться по почте с вашим депутатом.

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