Декорировать клумбы покрышками сургутяне не смогут

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.11.2017 12:36

Сейчас активно готовятся изменения в Правила благоустройства города. Пока документ находится на доработке.

Фото: admsurgut.ru

Например, в новых правилах предлагается запретить использование покрышек для создания и декорирования клумб. Также один из пунктов предусматривает использование черных, серых и естественных цветов при покраске заборов. Об этом сообщил глава Вадим Шувалов. Он предложил сургутянам ознакомиться с документом и при желании – внести правки.

Сам проект Правил благоустройства находится здесь: https://goo.gl/EgPx28. Предложения по доработке Правил вы можете направлять через депутатов своего округа.

Узнать, в каком вы избирательном округе и кто ваш депутат можно на сайте Думы Сургута: https://goo.gl/rYUUyk. Там же можно через специальную форму связаться по почте с вашим депутатом.