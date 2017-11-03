НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Убийц, из-за которых перекрывали выезд из Сургута, поймали

03.11.2017 13:24

Их задержали сегодня утром на территории одного из месторождений Сургутского района. Один подозревается в убийстве, второй находился рядом в момент стрельбы. 

Фото: hmao.sledcom.ru

Напомним, вечером 1 ноября уроженец Казахстана застрелил 47-летнего мужчину и ранил его 14-летнего сына. Это произошло в охотничьем домике. Отец подростка погиб, а сам мальчик остался жив благодаря владельцу дома, который выхватил ружье у злоумышленника.

Стрелявший с места преступления убежал в лес вместе со своим знакомым.

Сейчас задержанных допрашивают следователи. Они устанавливают детали преступления.

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