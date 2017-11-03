Почти 350 югорчан отправились служить в первый месяц осеннего призыва

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.11.2017 14:20

Порядка 180 из них попали в сухопутные войска, 50 молодых людей – в военно-космические силы. 30 югорчан будут служить в ракетных войсках стратегического назначения, а 60 человек – в железнодорожных войсках, сообщает ugra-news.

Фото: fwnews.ru

В призывных комиссиях говорят, что юноши охотно идут отдавать долг Родине. На сборных пунктах им выдают вещи, продовольствие, личные номера и банковские карты.

Отметим, что всего из Ханты-Мансийского автономного округа планировалось призвать около 1170 человек. Порядка 800 из них получили отсрочку.