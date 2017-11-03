НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Почти 350 югорчан отправились служить в первый месяц осеннего призыва

03.11.2017 14:20

Порядка 180 из них попали в сухопутные войска, 50 молодых людей – в военно-космические силы. 30 югорчан будут служить в ракетных войсках стратегического назначения, а 60 человек – в железнодорожных войсках, сообщает ugra-news. 

Фото: fwnews.ru

В призывных комиссиях говорят, что юноши охотно идут отдавать долг Родине. На сборных пунктах им выдают вещи, продовольствие, личные номера и банковские карты.

Отметим, что всего из Ханты-Мансийского автономного округа планировалось призвать около 1170 человек. Порядка 800 из них получили отсрочку.

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