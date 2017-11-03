НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В День народного единства в Югре пройдет около 600 мероприятий

03.11.2017 14:32

Запланированы митинги, выставки и даже всероссийские акции. 

Фото: duma-murman.ru

К примеру, 4 ноября в МАУ «Городской культурный центр» Сургута состоится праздничный концерт «Россия народом сильна». Гостей мероприятия встретят выставки национальной культуры и быта, а также национальных костюмов «Хоровод дружбы».

Сам праздничный концерт отразит культурные традиции разных национальностей.

День народного Единства – это праздник свободы, мира, добра и согласия. Он призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Он служит напоминанием о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. 

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