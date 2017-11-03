НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На трассах Тюменской области работают мобильные пункты обогрева

03.11.2017 15:37

 Из-за ухудшения погодных условий на территории региона спасатели развернули на магистралях мобильные пункты обогрева, в которых водителям, при необходимости, оказывают помощь. 

За минувшую неделю такие пункты выставлялись пять раз, сообщают сотрудники МЧС. Выручать автомобилистов из сложных ситуаций на дорогах уже приходилось неоднократно. В том числе, вызволять застрявший транспорт. Причем не только легковушки, но и большегрузы. К этому делу подключаются и автоинспекторы. Полицейские призывают автомобилистов к осторожному стилю вождения из-за гололеда на участках трасс. 

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