На трассах Тюменской области работают мобильные пункты обогрева

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.11.2017 15:37

Из-за ухудшения погодных условий на территории региона спасатели развернули на магистралях мобильные пункты обогрева, в которых водителям, при необходимости, оказывают помощь.

За минувшую неделю такие пункты выставлялись пять раз, сообщают сотрудники МЧС. Выручать автомобилистов из сложных ситуаций на дорогах уже приходилось неоднократно. В том числе, вызволять застрявший транспорт. Причем не только легковушки, но и большегрузы. К этому делу подключаются и автоинспекторы. Полицейские призывают автомобилистов к осторожному стилю вождения из-за гололеда на участках трасс.