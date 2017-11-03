Плавполиклиника «Николай Пирогов» завершила навигацию 2017

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.11.2017 16:49

Около 5 тысяч человек за лето было осмотрено врачами.

Фото: dzhmao.ru

С окончанием навигации координатор регионального партийного проекта Николай Ташланов подвел итоги работы медиков на водном транспорте. Он рассказал, что на борту корабля оборудовано 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат).

Кроме того, есть малая операционная. Во врачебной бригаде работают специалисты Центра профессиональной патологии: терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач УЗИ, эндоскопсит, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, терапевт и медсестры.

За лето плавполиклиника побывала в Ханты-Мансийском, Кондинском, Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. За весь сезон навигации специалисты Центра посетили 45 населенных пунктов Югры.