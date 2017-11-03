НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Величина больничных и декретных выплат в следующем году возрастет

03.11.2017 18:13

Российская газета опубликовала сообщение Министерства труда.

Максимальный размер пособия по беременности и уходу за ребенком, а также выплат по больничным листам составит 61 375 рублей в месяц, что на 3 542 рубля больше, чем в этом году. Для получения такой суммы, необходимо, чтобы средний заработок был 63 тысячи рублей. Если уровень дохода ниже, будет меньше и пособие.

В ведомстве пояснили, рост величины связан с изменением расчетного периода, по которому начисляются пособия. 

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