Лучшие УДАРники молодежного проекта получат стипендию от губернатора Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.11.2017 18:26

Торжественная церемония закрытия регионального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» прошла в Ханты-Мансийске.

Так, с 1 января 2018 года, школьники и студенты, ставшие победителями проекта, будут получать стипендию губернатора Югры. В следующем учебном году для победителей и участников проекта планируют внести привилегии при поступлении в высшие учебные заведения.

Также рассматривается решение, в соответствии с которым победителям этого года предоставят возможность занять «плавающую» ставку в качестве заместителя директора департамента в области специализации лучшего «ударовца». По словам Натальи Комаровой, должность предоставят при желании победителя конкурса в качестве рабочего места.