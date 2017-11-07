В Нефтеюганске оставленный без присмотра малыш получил серьезный ожог

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 07:42

Экипаж нефтеюганского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО-Югре патрулировал заданный маршрут, когда ему поступил тревожный сигнал.

Фото: vladtime.ru

В квартире дома в одном из микрорайонов города на протяжении нескольких часов рыдает ребенок. Росгвардейцы незамедлительно направились на место происшествия. Позвонивший в дежурную часть житель многоквартирного дома подвел их к двери, из-за которой доносился детский плач.

В одной из комнат патрульные увидели надрывающегося от крика младенца, застрявшего между кроватью и радиатором водяного отопления.

Как рассказали в пресс-службе федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре, на животе, руках и ногах малыша были ожоги. Прибывшие медики предварительно диагностировали у мальчика ожог 40% тела. Малыша госпитализировали.

В отношении матери, оставившей малыша без присмотра, будет возбуждено уголовное дело.