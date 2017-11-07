Спорт в Югре будет курировать олимпийская чемпионка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.11.2017 07:56
Должность советника губернатора получила Светлана Слепцова. К своим обязанностям она приступила первого ноября.
Фото: newstes.ru
Напомним, в августе текущего года спортсменка, выиграв три золотые медали на чемпионате мира по летнему биатлону, объявила о своем уходе из спорта, сказав, что скоро станет мамой.
Светлана Слепцова родилась 31 июля 1986 года в Ханты-Мансийске. Заслуженный мастер спорта. Чемпион мира 2009 года и Олимпийских игр 2010-го в эстафете. Бронзовый призер чемпионата мира – 2008 в смешанной эстафете. Шестикратный победитель этапов Кубка мира и чемпион России. Неоднократно выигрывала юниорские соревнования континентального и планетарного масштабов.
Награждена орденом Дружбы. Почетный житель города Ханты-Мансийска.