Спорт в Югре будет курировать олимпийская чемпионка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 07:56

Должность советника губернатора получила Светлана Слепцова. К своим обязанностям она приступила первого ноября.

Фото: newstes.ru

Напомним, в августе текущего года спортсменка, выиграв три золотые медали на чемпионате мира по летнему биатлону, объявила о своем уходе из спорта, сказав, что скоро станет мамой.

Светлана Слепцова родилась 31 июля 1986 года в Ханты-Мансийске. Заслуженный мастер спорта. Чемпион мира 2009 года и Олимпийских игр 2010-го в эстафете. Бронзовый призер чемпионата мира – 2008 в смешанной эстафете. Шестикратный победитель этапов Кубка мира и чемпион России. Неоднократно выигрывала юниорские соревнования континентального и планетарного масштабов.

Награждена орденом Дружбы. Почетный житель города Ханты-Мансийска.