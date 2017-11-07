Образ инженера будущего обсудят 7 ноября в СурГУ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 08:33

В университете пройдет конференция «Роль физико-математического и инженерного образования в современном обществе».

Ведущие ученые обсудят вопросы математического моделирования, параллельных алгоритмов и компьютерной визуализации. Особое внимание уделят современным проблемам естествознания, включая нефтегазовые отрасли и энергетику.

Среди экспертов – представители РАН, руководители научно-исследовательских институтов (Владимир Бетелин, Николай Смирнов, Рашит Шагалиев), ученые из МГУ и НГУ (Владимир Чубариков, Валентин Бутузов, Михаил Лаврентьев), а также руководители градообразующих предприятий Сургута.