Образ инженера будущего обсудят 7 ноября в СурГУ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.11.2017 08:33
В университете пройдет конференция «Роль физико-математического и инженерного образования в современном обществе».
Ведущие ученые обсудят вопросы математического моделирования, параллельных алгоритмов и компьютерной визуализации. Особое внимание уделят современным проблемам естествознания, включая нефтегазовые отрасли и энергетику.
Среди экспертов – представители РАН, руководители научно-исследовательских институтов (Владимир Бетелин, Николай Смирнов, Рашит Шагалиев), ученые из МГУ и НГУ (Владимир Чубариков, Валентин Бутузов, Михаил Лаврентьев), а также руководители градообразующих предприятий Сургута.