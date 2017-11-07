НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Образ инженера будущего обсудят 7 ноября в СурГУ

07.11.2017 08:33

В университете пройдет конференция «Роль физико-математического и инженерного образования в современном обществе». 

Ведущие ученые обсудят вопросы математического моделирования, параллельных алгоритмов и компьютерной визуализации. Особое внимание уделят современным проблемам естествознания, включая нефтегазовые отрасли и энергетику.

Среди экспертов – представители РАН, руководители научно-исследовательских институтов (Владимир Бетелин, Николай Смирнов, Рашит Шагалиев), ученые из МГУ и НГУ (Владимир Чубариков, Валентин Бутузов, Михаил Лаврентьев), а также руководители градообразующих предприятий Сургута. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че