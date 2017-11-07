В Югре адвоката, избившего подростка, приговорили к четырем годам тюрьмы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 10:16

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: region-news.info

Ведомство установило, что вечером 27 декабря 2014 года обвиняемый вместе с супругой проходил по улице в 16 микрорайоне. Он увидел, как подростки взрывали петарды.

Женщина испугалась, тогда адвокат подбежал к одному из подростков и ударил его несколько раз ногой по голове и телу. Несовершеннолетний получил перелом ребер и кровоподтеки в области головы. Согласно психолого-психиатрической экспертизе, у ребенка психологическая травма.

«На стадии следствия адвокат не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в СКР по ХМАО.