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Кому предлагают самые высокие зарплаты в Ханты-Мансийском автономном округе?

07.11.2017 11:58

 Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила рейтинг самых привлекательных вакансий за октябрь 2017 года.  

В Топ-5 вошли: «Продажи» - это 40% от общего рынка вакансий, «Банки, инвестиции, лизинг» - 16%, «Строительство, недвижимость» - 10%. Самыми «дорогими» стали предложения с вознаграждением от 200 000 рублей – для начальника управления разработки ‎и геолого-технических мероприятий и для инженера по бурению. Ждут специалиста в Радужном.

В Сургуте ищут регионального управляющего магазинами и директора по малому бизнесу. Им предлагают зарплату от 150 и 130 тысяч рублей соответственно. 

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