В Сургуте с размахом отметили День народного единства

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 11:15

Прошло сразу несколько крупных мероприятий, посвященных государственному празднику.

Фото: admsurgut.ru

Главный общегородской митинг состоялся у памятника Кириллу и Мефодию. На площади у Сургутского госуниверситета собрались Глава Сургута Вадим Шувалов, первые лица Администрации и Думы города, представители градообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных организаций, студенты, школьники и все желающие.

Большой праздник дружбы, творчества и созидания прошел в этот день также в стенах Сургутского государственного университета. Шестой окружной молодежный фестиваль национальных культур «Мы – единый народ!» собрал представителей власти, национальных-культурных центров, военно-патриотических общественных организаций и религиозных конфессий, школьников, студентов и рабочую молодежь. Всего около 300 человек со всего округа.

Делегации образовательных учреждений представили разные национальности в шести номинациях: «Мой дом Россия», «Калейдоскоп яств», «Этно-мир», «Ритм народа», «Этно-мода», «Фолк-рок». Мероприятие направлено на воспитание культуры мира и профилактику экстремизма в молодежной среде.

В рамках фестиваля проходит знакомство с традициями, играми, бытом, одеждой и кухней разных народов, проживающих на территории Югры.

Напомним, День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник установлен в честь героических событий 1612 года, когда народ, объединившись, освободил страну от польских интервентов.