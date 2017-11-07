Общежитие для полицейских открыли в Белом Яру

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 12:40

Оно предназначено не только для семейных, но и для одиноких сотрудников.

Фото: 86.mvd.ru

Всего в девятиэтажном здании 95 квартир. В части помещений установлена мебель. Здесь оборудован спортзал, есть теннисные и бильярдные столы, участковый пункт полиции. Для детей построена площадка.

Общежитие даст возможность привлекать на службу новые профессиональные кадры. Приезжим сотрудникам теперь могут предложить не только рабочее место, но и комфортное служебное жилье, говорится в сообщении ОМВД по Сургутскому району.