НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Общежитие для полицейских открыли в Белом Яру

07.11.2017 12:40

 Оно предназначено не только для семейных, но и для одиноких сотрудников. 

Фото: 86.mvd.ru

Всего в девятиэтажном здании 95 квартир. В части помещений установлена мебель. Здесь оборудован спортзал, есть теннисные и бильярдные столы, участковый пункт полиции. Для детей построена площадка.

Общежитие даст возможность привлекать на службу новые профессиональные кадры. Приезжим сотрудникам теперь могут предложить не только рабочее место, но и комфортное служебное жилье, говорится в сообщении ОМВД по Сургутскому району.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че