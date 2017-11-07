Международный турнир по следж-хоккею «Кубок Югры» открыт

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 13:20

Он объединил четыре отечественных клуба - московские «Белые медведи», «Удмуртия», «Оренбургские ястребы» и «Югра», а также сборную команду Словакии.

Фото: csi-ugra.ru

Так, вчера состоялся матч между югорчанами и зарубежными гостями. С большим отрывом хозяева победили в этой игре - счет 9:1. Словакия забила лишь в первом периоде.

В «Югре» шайбами отличились заслуженные мастера спорта России, серебряные призеры Паралимпийских игр. Покер оформил Николай Терентьев, по дублю - у Константина Шихова и Ильи Волкова, одну шайбу забросил Илья Попов.

Открытый международный турнир по следж-хоккею продлится до 11 ноября. Он проходит в Ледовом дворце города Ханты-Мансийска. Матчи с участием следж-хоккейного клуб «Югра» начинаются в 19:00 по местному времени.