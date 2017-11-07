Глава Сургута Вадим Шувалов прокомментировал массовую эвакуацию из городских торговых центров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 14:20

Соответствующее заявление он сделал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: vk.com\kinform

- Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания.

Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористической комиссией города и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них. Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации и принимаемым мерам.

О результатах проверки информация будет своевременно доводиться через СМИ города, - написал глава Сургута.

Напомним, что в крупнейшем муниципалитете Югры посетителей и сотрудников торговых центров попросили покинуть здания. Как следует из сообщений пользователей соцсетей, речь идет о ТРЦ "Сургут Сити Молл", "Союз", "Центральный рынок", "Агора", "Лента".