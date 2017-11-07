НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Труппа Сургутского театра успешно завершила гастроли в Берлине

07.11.2017 15:41

 Такое приглашение артистам поступило от Представительства Россотрудничества в ФРГ – многолетнего партнера СМДТ. 

Показы спектаклей прошли на сцене Русского дома науки и культуры в Берлине. Местные жители увидели премьеру минувшего творческого сезона – пластический спектакль «Tango del Norte» и спектакль для детей «Сказки Пушкина». Их посетили полторы тысячи человек.

Главный зрительский интерес был сосредоточен на «Tango del Norte» (автор идеи и режиссер – художественный руководитель Сургутского театра Владимир Матийченко). Более трети зала составляла немецкоязычная публика, рассказали в пресс-службе СМДТ.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че