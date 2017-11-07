Труппа Сургутского театра успешно завершила гастроли в Берлине

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 15:41

Такое приглашение артистам поступило от Представительства Россотрудничества в ФРГ – многолетнего партнера СМДТ.

Показы спектаклей прошли на сцене Русского дома науки и культуры в Берлине. Местные жители увидели премьеру минувшего творческого сезона – пластический спектакль «Tango del Norte» и спектакль для детей «Сказки Пушкина». Их посетили полторы тысячи человек.

Главный зрительский интерес был сосредоточен на «Tango del Norte» (автор идеи и режиссер – художественный руководитель Сургутского театра Владимир Матийченко). Более трети зала составляла немецкоязычная публика, рассказали в пресс-службе СМДТ.