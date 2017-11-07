В Югре появились отряды юных инспекторов движения в детских садах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 16:10

Впервые в городе Пыть-Ях в детском саду «Улыбка» для детей из подготовительной группы было проведено торжественное посвящение в отряд ЮИД.

Используя сказочные сюжеты, в стихах и прозе, песнях и танцах, подготовленными детьми на дорожную тематику, ЮИДовская бригада защитила свое почетное звание.

По окончанию мероприятия дошкольники получили именные удостоверения ЮИДовцев под названием «Огоньки», пообещав своим поведением на дороге стать примером для остальных ребят. Сотрудники пропаганды вручили детям световозвращающие элементы.