НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Только два учреждения «тюменской матрешки» попали в список прибыльных банков

07.11.2017 16:20

Их рентабельность проанализировало Агентство «РИА Рейтинг», сообщает «РБК Тюмень». 

По данным на 1 октября 2017 года в первую сотню попал лишь «Запсибкомбанк», головной офис которого находится в Тюменской области. Он занял 69 позицию, объем прибыли «Запсибкомбанка» за 12 месяцев составил 2,27 млрд рублей. Рентабельность активов — 2%.

«Сургутнефтегазбанк», зарегистрированный в Югре, достиг лишь 107 строчки. Прибыль выросла на 1,87 млрд рублей (рентабельность 1,1 процента).

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