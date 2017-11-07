НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Опасных объектов не обнаружили

07.11.2017 16:30

Сотрудники правоохранительных органов после анонимных сообщений о минировании, не обнаружили ничего подозрительного. Об этом агентству «Интерфакс-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах. 

Проверка большинства общественных мест в Сургуте завершена к 16 часам.

Ранее сообщалось, что из школ и торговых центров «Сити Молл», «Союз», «Богатырь», «Лента» и других эвакуировали людей.  Как написал глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на стражей порядка, поступившая информация предварительно является ложной. Однако решено было провести полномасштабную проверку. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че