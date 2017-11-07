Опасных объектов не обнаружили

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 16:30

Сотрудники правоохранительных органов после анонимных сообщений о минировании, не обнаружили ничего подозрительного. Об этом агентству «Интерфакс-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверка большинства общественных мест в Сургуте завершена к 16 часам.

Ранее сообщалось, что из школ и торговых центров «Сити Молл», «Союз», «Богатырь», «Лента» и других эвакуировали людей. Как написал глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на стражей порядка, поступившая информация предварительно является ложной. Однако решено было провести полномасштабную проверку.