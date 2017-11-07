НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте ветераны МВД были награждены памятными медалями

07.11.2017 18:03

В честь праздника Дня народного единства и предстоящего празднования 100-летия со дня образования советской милиции в УМВД России по г.Сургуту состоялось награждение ветеранов,  принимавших активное участие в работе Совета ветеранов УВД города. 

В торжественной обстановке заместитель начальника УМВД России по г.Сургуту В. Бабушкин  поблагодарил  награждаемых  за активную   работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и  большой вклад в дело сохранения и приумножения наследия милиции. 

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