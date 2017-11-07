В Сургуте ветераны МВД были награждены памятными медалями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 18:03

В честь праздника Дня народного единства и предстоящего празднования 100-летия со дня образования советской милиции в УМВД России по г.Сургуту состоялось награждение ветеранов, принимавших активное участие в работе Совета ветеранов УВД города.

В торжественной обстановке заместитель начальника УМВД России по г.Сургуту В. Бабушкин поблагодарил награждаемых за активную работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и большой вклад в дело сохранения и приумножения наследия милиции.