Каждый десятый студент в Сургуте зарабатывает 34 тысячи в месяц

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.11.2017 18:31

Зарплата.ру решила узнать, где они трудятся.

Как выяснилось, половина совмещает пары и работу, и ровно столько же предпочитают сконцентрироваться на образовании. Самой популярной стала сфера продаж. На втором месте промышленность, IT и образование. Также популярна у студентов сфера питания.

16% студентов Сургута говорят, что их среднемесячный доход – от 11 до 16 тысяч, 13% зарабатывают от 17 до 22 тыс. рублей, а каждый десятый указывает среднюю зарплату от 34 тыс. рублей.