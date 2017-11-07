НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каждый десятый студент в Сургуте зарабатывает 34 тысячи в месяц

07.11.2017 18:31

Зарплата.ру решила узнать, где они  трудятся. 

Как выяснилось, половина совмещает пары и работу, и ровно столько же предпочитают сконцентрироваться на образовании. Самой популярной стала сфера продаж. На втором месте промышленность, IT и образование. Также популярна у студентов сфера питания.

16% студентов Сургута говорят, что их среднемесячный доход – от 11 до 16 тысяч, 13% зарабатывают от 17 до 22 тыс. рублей, а каждый десятый указывает среднюю зарплату от 34 тыс. рублей. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че