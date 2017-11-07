НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре проиндексируют зарплаты в следующем году

07.11.2017 21:13

 Бюджет региона, одобренный на днях, предусматривает повышение оплаты труда отдельных категорий граждан. Среди них — сотрудники МЧС, административно-управленческий персонал больниц, детских садов и социальных учреждений. 

Ранее стало известно, что доходы югорской казны в 2018 году должны составить 177 миллиардов рублей, расходы - 199.

«В основе бюджета лежит консервативный прогноз, так что любые позитивные изменения позволят пересмотреть бюджет в сторону более оптимистичных решений», - прокомментировала губернатор Наталья Комарова.

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