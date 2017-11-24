НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16 населенных пунктов войдет в состав Сургутской агломерации

24.11.2017 09:57

Все административно-территориальные единицы сохранят свою самостоятельность, при этом главы населенных пунктов будут взаимодействовать друг с другом при решении общих вопросов и принимать участие в совместных проектах. 

Фото: yandex.ru

Сейчас формируется организационная структура взаимодействия внутри агломерации, сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

Эту тему во время обращения к жителям и депутатам затронула и губернатор Наталья Комарова. По ее словам, уже в 2018 году должны быть созданы все условия для процесса. При этом, агломерация будет проходить не путем слияния городов и районов, а с помощью межмуниципальных договоров в сопровождении правительства округа.

Напомним, в регионе планируется создание восьми крупных агломераций. Это записано в стратегии развития региона до 2030 года.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Прогноз погоды
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Что делает твоя жена?
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Че»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Продвижение»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че