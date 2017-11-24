16 населенных пунктов войдет в состав Сургутской агломерации

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 09:57

Все административно-территориальные единицы сохранят свою самостоятельность, при этом главы населенных пунктов будут взаимодействовать друг с другом при решении общих вопросов и принимать участие в совместных проектах.

Фото: yandex.ru

Сейчас формируется организационная структура взаимодействия внутри агломерации, сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

Эту тему во время обращения к жителям и депутатам затронула и губернатор Наталья Комарова. По ее словам, уже в 2018 году должны быть созданы все условия для процесса. При этом, агломерация будет проходить не путем слияния городов и районов, а с помощью межмуниципальных договоров в сопровождении правительства округа.

Напомним, в регионе планируется создание восьми крупных агломераций. Это записано в стратегии развития региона до 2030 года.