Высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией сохраняется в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 10:26

По данному показателю округ входит в число 11 неблагополучных регионов.

Фото: aids43.ru

На 1 ноября 2017 года в Сургуте и районе зарегистрировано порядка семи тысяч случаев инфицирования. Основной процент приходится на жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Как правило, это мужчины. В последнее время возрастает половой путь передачи ВИЧ-инфекции и удельный вес женщин среди зараженных.

Отметим, сейчас в Сургуте проходит акция «Узнай свой ВИЧ-статус!». До 1 декабря на базе Сургутского филиала Центра СПИД будет работать кабинет (210) анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию, где каждый желающий может конфиденциально, бесплатно (для граждан РФ) пройти обследование.

Сургутян ждут с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 по адресу: ул. Геологическая,18/2.