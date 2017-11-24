Жительница Когалыма причастна к смерти матери

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 12:27

46-летняя женщина скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Такое сообщение поступило следователям 20 ноября 2017 года.

Фото: hmao.sledcom.ru

Как пояснила 27-летняя дочь погибшей, ее мать злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, в квартире часто собирались компании, распивавшие спиртное. На фоне этого между матерью и дочерью часто случались конфликты.

Примерно в середине сентября, в ходе очередной ссоры девушка толкнула мать, которая ударилась головой о пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Женщина была доставлена в больницу, где проходила лечение в течение нескольких недель, однако спасти ее жизнь не удалось. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ее смерть наступила от полученных телесных повреждений.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Санкция ч. 1 ст. 109 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет», - говорится в официальном сообщении СКР по ХМАО.