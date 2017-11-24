Гиревики «Сургутнефтегаза» будут состязаться 25 ноября

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 24.11.2017 12:31
В МБУ «Белоярский спортивный комплекс» состоятся соревнования по гиревому спорту в зачёт комплексной спартакиады среди сотрудников структурных подразделений акционерного общества.
Фото: 32plus32.ru
Принимают участие команды с максимальным составом не более 8 человек. Соревнования проводятся в весовых категориях: до 68, до 73, до 78, до 85, до 95 и свыше 95 кг.
Упражнение «рывок» выполняется гирей 24 кг, на выполнение упражнения дается 10 минут. При выполнении упражнений с гирями 32 кг применяется коэффициент 2.
Командный результат определяется по занятым местам шести зачетных участников.