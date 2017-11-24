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Подъезд к Сургуту хотят капитально отремонтировать в следующем году

24.11.2017 14:29

Речь идет о шестикилометровом участке трассы. На его обновление предусмотрены 513 миллионов рублей. Аукцион на выполнение работ объявлен на сайте Госзакупок, сообщает dorinfo.ru. 

Контракт предполагает ремонт проезжей части, укрепление земляного полотна и обочины, укладку новых водопропускных труб, монтаж системы электроосвещения. Также на данном участке благоустроят площадки для отдыха. Капитальный ремонт необходимо завершить до 20 ноября 2018 года. Победителя аукциона назовут через полмесяца.

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