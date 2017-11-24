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Форум, посвященный технологиям в сфере энергетики, прошел в Сургуте

24.11.2017 14:52

 Участие приняли более 80 компаний, 28 из них представили оборудование собственного производства. 

Фото: te.ru

Организатором форума выступило АО «Тюменьэнерго». Основной задачей форума стала локализация производства на территории России и, в частности, ХМАО. Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук подчеркнул, что мероприятие подобного формата проводится в округе впервые.

Участники форума в первый день успели изучить особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Помимо этого, представители различных компаний обменялись идеями применения современных средств и систем диагностики основного электротехнического оборудования на подстанции.

Также эксперты отметили целесообразность обращения к зарубежному опыту политики локализации. Такие меры не только увеличат объем рабочих мест и производства на собственной территории, но и простимулируют развитие наукоемких отраслей экономики, подпитывающих отечественные компании.

Этот подход способен вывести производителей на новый конкурентноспособный уровень, который сможет гарантировать национальный контроль над стратегическими отраслями, сообщает ugra-news.

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