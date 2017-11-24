В Сургутском районе появятся еще четыре вертолетные площадки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 24.11.2017 16:39
Возведут их в Тайлакова, Таурова, Каюкова и Малоюганском.
Кроме того, предусмотрена реконструкция действующей площадки в Угуте. Работы пройдут в рамках программы, которую депутаты районной думы приняли на 10-м заседании. Она представляет план развития транспортной инфраструктуры муниципалитета до 2028-го года.
Запланировано создание маршрута общественного транспорта, который соединит Сургут, Белый Яр, Солнечный и Барсово. В Лянторе должен появиться автовокзал и велодорожки. Во всех поселениях намечены ремонт существующих и строительство новых автодорог.