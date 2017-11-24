24 ноября 2017 года на автодороге «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» будут дежурить экипажи ДПС

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 13:50

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.