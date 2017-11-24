Автоледи в Нягани спровоцировала ДТП. Пострадали два человека

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 13:59

Авария произошла 23 ноября в 19 часов 30 минут на улице Магистральной.

Фото: 86.mvd.ru

41-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не выбрала безопасную скорость движения и не учла дорожные метеорологические условия. Ее иномарку занесло на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Дэу Нексия».

Водитель и 34-летний пассажир второй легковушки получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2547 нарушений правил дорожного движения. 7 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.