23 ноября Контрольное управление Администрации Сургута возглавил Антон Казанцев

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 17:03

Ранее он работал в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: admsurgut.ru

Владимир Токмянин, временно с марта 2017 года руководивший данным подразделением, переведен на должность заместителя начальника Контрольного управления.

На этой неделе также назначен новый начальник Управления по природопользованию и экологии Администрации города. 21 ноября его возглавил Наиль Шарипов. Он будет исполнять обязанности руководителя временно, с сохранением прежнего места работы, до назначения кандидатуры на должность начальника управления.

Ранее Наиль Нуриманович был заместителем начальника данного структурного подразделения.