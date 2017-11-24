НОВОСТИ «СЕВЕРА»

У нас говорят стихами

24.11.2017 17:20

 25 ноября в 13 часов в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова будут звучать стихи молодых поэтов Сургута и состоится презентация первого сборника «Сургут рифмуется?» творческого объединения «Литературный Сургут». 

Всего в сборнике представлено 12 авторов, у каждого 4-5 стихотворений из тех, которые лично для них связаны с Сургутом и не могли бы появиться без этого города.

«…Слово «Сургут» употребляется в сборнике только один раз. Но нужно ли многократно повторять имя города, чтобы читатель понял – это о «Сургуте»? От бесконечных повторов теряется смысл слова. Сургут рифмуется. С каждым из своих жителей…», - Катя Гербутова, руководитель ТО «Литературный Сургут».

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