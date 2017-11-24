Первую в России электрическую зарядную станцию быстрого цикла запустили в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 14:32

Проект презентовала компания «Тюменьэнерго».

Фото: admhmao.ru

Ее представители рассказали о том, что первая в Югре зарядная станция для электротранспорта стандарта Mode 4 позволяет полностью зарядить электромобиль всего за 30 минут. Это минимум в 10 раз быстрее, чем на станциях прежнего поколения иностранного производства, имеющихся в нескольких городах России. Зарядная станция является продуктом первой промышленной серии такого оборудования, произведённого в России.

По техническим характеристикам новые российские электрозарядные станции не уступают зарубежным аналогам и соответствуют всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности. Стоимость отечественного оборудования почти в два раза дешевле импортного.

В настоящее время в Сургуте уже есть несколько электромобилей, в том числе, в собственности горожан. В ближайшем будущем ожидается использование электробуса в качестве общественного транспорта. Первому владельцу электромобиля в Сургуте Дмитрию Шиляеву вручили карту с годовым бесплатным обслуживанием.

Отметим, что пользоваться электрическими зарядными станциями в течение первого года после установки можно будет абсолютно бесплатно.