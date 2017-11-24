Сегодня в Сургутском районе начнется массовая проверка водителей на трезвость

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 18:27

Рейд "Допинг Контроль" стартует на всех магистралях и поселковых дорогах в 20:00, завершится он в два часа ночи. Спецоперацию продолжат в это же время 25-го ноября.

Фото: revda-novosti.ru

Причины - автоинспекторы указывают в статистике. В этом году на территории муниципалитета зафиксированы 13 аварий с участием пьяных автомобилистов. 16 человек в них получили травмы, 11 - погибли. Кроме того, около пятисот водителей поймали пьяными. Исключение таких из числа участников движения - первоочередная задача правоохранителей.

Жителей просят сообщать в дежурную часть о нетрезых автомобилистах. Телефон: 42-21-06.

Добавим, тотальная проверка запланирована с пятницы по воскресенье и в Сургуте.