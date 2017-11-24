Бабочка – лучшая новогодняя игрушка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 18:55

Центр адаптивного спорта Югры объявляет одноимённый творческий конкурс.

Фото: csi-ugra.ru

В преддверии новогоднего торжества детям и подросткам реабилитационных центров и коррекционных школ предлагается изготовить из подручных материалов елочные игрушки в виде Бабочки, которая является символом адаптивного спорта Югры.

Лучшие работы будут выбраны в трех возрастных группах и украсят резиденцию новогодней ёлки в Ханты-Мансийске. Поэтому творческие работы должны быть легкими, прочными и иметь крепления к елочным ветвям. Конкурс проводится с 22 ноября по 15 декабря 2017 года.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте csi-ugra.ru.