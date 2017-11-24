25 ноября в культурном центре «Порт» пройдёт горизонтальный концерт-медитация «Siberian Sound Healers»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.11.2017 19:44

Участники проекта: Александр Вальтер - австралийский диджериду, тувинское горловое пение; Ведун Сибирский - шаманский бубен, тибетские поющие чаши, алтайский хомус; Антон Панькин - голос, армянский дудук, турецкий кавал.

С собой необходимо принести туристический/йога коврик и плед.

«В древности люди верили, что этот непостоянный мир сотворил звук. Что же делать, когда его гармония нарушена, когда груз на прошлом и туман в будущем, окрашивают настоящее в серый цвет. Всё та же вибрация, подобно ситу, поможет отделить драгоценные камни вечности от песка повседневности. Народные инструменты со всего света в танце четырёх стихий мягко, бережно проникая в самые отдалённые уголки наших сердец, соединяют, исцеляют, вдохновляют», - говорится в сообщении «Порта». Телефон для справок: 24-25-62.