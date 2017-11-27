34-летняя женщина скончалась в отделе полиции Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.11.2017 09:45
Следователи проводят проверку.
Фото: vognebroda.net
Местную жительницу задержали 25 ноября за то, что она выпивала в общественном месте. Ее доставили в помещение для административно-задержанных, где позже и нашли тело. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Следователи намерены оценить действия полицейских: имелись ли признаки таких преступлений, как «доведение до самоубийства» или «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
В полиции отмечают, что ранее женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей и привлекалась к уголовной и административной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.