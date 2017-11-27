В Югре на подростка упал дорожный знак

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 09:53

Отмечается, что на перекрестке в Урае водитель легковушки выехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с автобусом, после чего иномарку вынесло на обочину, и она сшибла дорожный знак.

Упавший дорожный знак травмировал 15-летнего подростка и его мать, которые стояли на тротуаре и ожидали зеленого сигнала светофора. Подросток находится в больнице Ханты-Мансийска в тяжелом состоянии, рассказали в УМВД. По предварительным данным местной полиции, женщина получила ушибы, а юноша — перелом ключицы и височной области.