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В Югре на подростка упал дорожный знак

27.11.2017 09:53

 Отмечается, что на перекрестке в Урае водитель легковушки выехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с автобусом, после чего иномарку вынесло на обочину, и она сшибла дорожный знак. 

Упавший дорожный знак травмировал 15-летнего подростка и его мать, которые стояли на тротуаре и ожидали зеленого сигнала светофора. Подросток находится в больнице Ханты-Мансийска в тяжелом состоянии, рассказали в УМВД. По предварительным данным местной полиции, женщина получила ушибы, а юноша — перелом ключицы и височной области.

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