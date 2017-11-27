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Игорю Холманских в Сургуте рассказали о Центре политехнического обучения

27.11.2017 10:47

 Губернатор Югры Наталья Комарова и Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских высоко оценили работу Центра политехнического обучения общества «Сургутнефтегаз». Они  познакомились с преподавателями и начинающими специалистами, проходящими обучение. 

Фото: admhmao.ru

Центр политехнического обучения расположен на Западно-Сургутском месторождении. Его площадь составляет 42 гектара. Ежегодно более 50 тысяч работников ОАО «Сургутнефтегаз» в отделениях центра в Западной и Восточной Сибири повышают уровень профессиональной подготовки.

Учебный комплекс центра открылся в 2016 году. Он включает семь участков для отработки навыков бурения, ремонта скважин, изучения процесса транспортировки топлива, строительно-монтажных работ.

Ежедневно учебные классы и производственные площадки центра посещают порядка 500 человек.

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