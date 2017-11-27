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Саратовская мошенница оставила жительницу Сургута без денег и меха

27.11.2017 11:04

В начале мая в полицию обратилась 38-летняя сургутянка, заявившая, что за полгода до этого она отдала неизвестному лицу 7700 рублей. По ее словам, за эти деньги злоумышленник из соцсетей предлагал ей приобрести меховые изделия, но товар так и не предоставил.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что женщину обманула находящаяся под подпиской о невыезде за аналогичное преступление 26-летняя гражданка. Ранее не имевшая проблем с законом девушка теперь является фигуранткой уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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