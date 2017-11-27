За две недели мошенники обманули семерых сургутян

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.11.2017 11:30
Местные жители лишились 60 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Как правило, злоумышленники звонят пострадавшим и представляются работниками правоохранительных органов. Они под любым предлогом приглашают горожан на личную встречу. Затем снова связываются с сургутянами и просят пополнить счет абонентского номера с обещанием возврата денег.
В полиции Сургута отмечают, что все номера телефонов, с которых поступают звонки, зарегистрированы за пределами Югры. Мошенников сейчас ищут.