Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина откроется в Мегионе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 11:36

Презентация ее ресурсов запланирована на 28 ноября. Соглашение о сотрудничестве по предоставлению пользователям доступа к фондам Президентской библиотеки было подписано в апреле 2017 года.

По информации МБУ «Централизованная библиотечная система», с открытием удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки жителям Мегиона станут доступны уникальные материалы по истории государственности России: коллекции копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий – всего более 500 тысяч единиц хранения.