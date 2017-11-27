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Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина откроется в Мегионе

27.11.2017 11:36

 Презентация ее ресурсов запланирована на 28 ноября. Соглашение о сотрудничестве по предоставлению пользователям доступа к фондам Президентской библиотеки было подписано в апреле 2017 года. 

По информации МБУ «Централизованная библиотечная система», с открытием удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки жителям Мегиона станут доступны уникальные материалы по истории государственности России: коллекции копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий – всего более 500 тысяч единиц хранения.

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