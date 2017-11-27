Сургутские школьники вернулись с дипломами с окружной конференции «Шаг в будущее»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 13:18

Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске и собрало 90 участников из 19 муниципалитетов региона. Они представили свои работы в четырех симпозиумах.

Сургут на окружном этапе представляли 13 школьников. Ребята отлично справились с защитой своих работ, что подтверждают результаты конференции. Так, дипломы I степени получили Федор Зенов, Дарья Аникина и Наталья Ерофеева. Павел Супрун и Лидия Мозохина привезли дипломы II степени, а Анастасия Денисова и Дарья Ботова - III степени.