В массовом ДТП в Нягани пострадали пять человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.11.2017 13:40

23-летний парень, управляя автомобилем «Хендэ Акцент», не учел состояние своей машины и дорожные условия.

Фото: 86.mvd.ru

Он превысил скорость, иномарку занесло и выбросило на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с «Киа Спортедж» и «Тойотой Камри».

В результате аварии пострадали водитель и 26-летний пассажир «Хендэ», а также водитель и два пассажира японской иномарки. Среди пострадавших — двухлетний ребенок. Пострадавшие были доставлены с различными травмами в больницу, сообщает ОГИБДД по Югре.